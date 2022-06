Rapid-Coach in Stripfing

Man kann von „Phantom“ Erich Kirisits und seinem Projekt SV Stripfing halten, was man möchte, eines kann man dem Gönner nicht nehmen: Er ist ein Mann der Tat. Wenn am Markt ist, was der Marchfelder für passend erachtet, dann schlägt er zu – koste es, was es wolle.

Mit Goran Djuricin hat Kirisits sicher einen Mann an Land gezogen, der fortführen kann, was Hans Kleer in den letzten zwei Jahren aufgebaut hat. Der 47-Jährige wird ein ähnliches Zugpferd sein, hat bei seinen letzten Stationen sicher nochmal Unmengen an Kontakten aufgebaut, die er nun für Stripfing nutzen kann.

Ein wenig kneifen muss man sich aber jedes Mal, wenn man sich solche Personalien genauer vor Augen hält. Goran Djuricin? Der Mann war ab April 2017 17 Monate lang Rapid-Trainer. Jetzt coacht er Stripfing. Hätte vor zehn Jahren jemand prophezeit, dass so etwas möglich ist, man hätte ihn ausgelacht – zurecht.