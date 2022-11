Respektlos?

Der FC Marchfeld wechselt trotz Platzierung im Spitzenfeld der Ostliga den Trainer und erntet dafür heftige Kritik – das kommt bekannt vor. So war es, als Hannes Friesenbichler 2019 Carsten Jancker weichen musste, und so war es nun beim Aus von Thomas Flögel.

Kritikpunkt eins betraf jenen Teil des FCM-Statements, wonach die Ziele „nicht wirklich“ erreicht wären. Flögel war Vierter, also in den anvisierten Top fünf. Hier haben die Kritiker einen Punkt, Rückstand hin oder her. Aufsteigen will man ja ohnehin nicht.

Der FCM wurde aber auch dafür gesteinigt, von einer „unattraktiven Spielweise“ zu reden. In einer Zeit, wo jede Trennung mit den ewig gleichen Worten begründet wird und sich viele mehr Griffiges wünschen, sei aber auch erwähnt: Man kann nicht beides haben.

Wer beim FCM arbeitet, kriegt einen guten Kader und eine ordentliche Entschädigung, sollte aber auch was aushalten. Wenn der Verein dieses Fazit zieht, sollte er auch das Recht haben, es auszusprechen.