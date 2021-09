Der FC Marchfeld lässt derzeit in der Regionalliga Ost aufhorchen. Seit mittlerweile sieben Runden ist Thomas Flögel mit seinen Mannen ungeschlagen, die Art und Weise, wie die Mannschaft auftritt, begeistert.

Selbstvertrauen, Laufbereitschaft und viel Mut – diese Attribute werden momentan belohnt und stellten schon in der Vorwoche Krösus Vienna vor Probleme. Dazu kommt freilich das Ausnahmekönnen der Ex-Profis Kröpfl und Ouédraogo, das in so manchen Situationen sichtbar wird und hilft. Aber nicht nur die sind aktuell im Hoch, sondern auch die „No-Names“. Die Eigenen Emil Harrer und David Oroshi haben sich auf den Außenverteidiger-Positionen festgesetzt, Emanuel Rajdl auf dem Flügel und Benjamin Mulahalilovic auf der neuen Zehner-Postition performen auch seit Wochen.

Thomas Flögel hat aus dem selbst ernannten „neuen Haufen“ rasch eine Einheit geformt, die füreinander einsteht. Die Startelf hat er gefunden, wenn er jetzt noch von der Bank nachlegen kann, ist noch um einiges mehr drin.