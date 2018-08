Die Abstimmungen zum Spieler der Saison auf meinfussball.at sind natürlich Publikumswahlen. Heißt: Ein Spieler des „Prügelknabens“ kann ebenso gewinnen wie der beste Akteur des Meisters. Sascha Mark, wie schon im Herbst Triumphator in der Gebietsliga Nord/Nordwest, zählt zu zweiter Kategorie.

Der 19-Jährige wurde zwar nicht Meister, aber Torschützenkönig, nachdem er seine Marke in drei Jahren in der Gebietsliga konstant gesteigert hatte. 2015/16 gelangen ihm sieben Tore für Prottes, 2016/17 waren es 15, zuletzt schon 20. Seine Wahl ist also hochverdient.

Interessant am „Sieger-Interview“ sind seine Aussagen zur jüngsten Transferzeit, in der er sich schließlich für Hohenau entschied. Die Nachfrage war groß. Lassee und Sierndorf sollen auch dran gewesen sein, Prottes wollte ihn gerne behalten, und sogar aus der 1. Landesliga hat man sich lose nach Mark erkundigt. Klingt toll, war aber nicht einfach, wie der Stürmer verrät. Fristen, Entscheidungsdruck – da prasselt viel ein auf einen 19-Jährigen.

Andererseits sind das Erfahrungen, die man als Fußballer wohl machen muss, wenn man wirklich einmal in einer Landesliga landen möchte. Also auch gut für Mark, denn das fußballerische Talent dafür bringt er ohne jeden Zweifel mit.