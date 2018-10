Große Namen gibt es in Stripfing ja schon eine Weile, dass die Mannschaft jetzt aber schon über neun Wochen als eine Einheit auftritt, ist neu. Die Marchfelder eilen von Sieg zu Sieg, sind in der Landesliga – so scheint es zumindest aktuell – unaufhaltsam. Egal wer kommt oder wo Stripfing hinfährt, zumeist gibt es drei Punkte. Dabei sind schon fast alle „Kracher“ gespielt, geht es nach Kottingbrunn nur noch gegen Teams aus der unteren Tabellenregion.

Das Team wirkt – anders als in der vergangenen Jahren – zusammengeschweißt und hat Spaß am Kicken. Die erfahrenen Spieler ziehen die jungen Akteure mit, trauen ihnen was zu.

Die besten Beispiele: Tormann Matthias Sadilek ist seit Wochen ein starker Rückhalt, wird akzeptiert. Vorgänger Alex Kniezanrek hatte es da schwerer, aber auch, weil er immer für einen Patzer gut war. Salih Önsoy ist ebenfalls angekommen, er durfte sich am Samstag an einem Freistoß probieren und versenkte ihn prompt im Winkel.

Die Spieler und das Umfeld reden aktuell nicht nur von guter Stimmung und viel Selbstvertrauen, man glaubt es ihnen auch. In Stripfing hat man Spaß an der schönsten Nebensache der Welt, die ja bekanntlich ein Mannschaftssport ist. Nichts mehr zu sehen von Einzelkämpfern, das ganze Team hält zusammen.