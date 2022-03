Spannung im Marchfeld

Startschuss für die Re gionalliga Ost und das vielleicht spannendste Halbjahr der Stripfinger Vereinsgeschichte. Fast Kopf an Kopf mit der Vienna geht es in die zweite Hälfte des Titelkampfs. Wer das Rennen machen wird, ist im Vorfeld kaum auszumachen. Der Traditionsverein hat namhaft aufgerüstet, doch auch Hans Kleer wird mit seiner Erfahrung ganz genau wissen, was zu tun ist, um bis zum Ende dabei zu bleiben. Selbstredend, dass das frühe direkte Duell am 12. März eine Schlüsselrolle spielen wird.

Hinter dem Führungsduo lauert aber auch noch der Sport-Club – und der fünftplatzierte FC Marchfeld. Acht Punkte Rückstand sind zwar viel, vermutlich zu viel, aber das Finish der Vorbereitung war beeindruckend. 9:0 gegen Landesligist Rohrbach, 5:3 gegen Zweitligist Kapfenberg – wenn der FCM das auch in der Meisterschaft bringt, kann er die vorderen Teams zumindest ins Schwitzen bringen.