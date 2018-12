Während Gänserndorfs junge Mannschaft am Samstag um halb neun in Richtung Zuschauer klatschte, waren auf der Tribüne nicht viel mehr Hände als auf dem Spielfeld, um den Applaus zu erwidern. Zum zweiten Mal binnen einer Woche war ein Heimspiel des UHC äußerst spärlich besucht.

Das ist einerseits verständlich. Von Spitzenhandball, wie man ihn über weite Strecken der letzten zwei Jahrzehnte gewohnt war, sind wir weit entfernt. Die Zeiten, als man in die Halle ging, um ein hochwertiges Spiel, zumindest aber einen erstklassigen Gegner zu sehen, sind vorbei, die Realität heißt nicht mehr HLA oder Bundes-, sondern Landesliga.

Eines ist der aktuell gebotene Handball aber definitiv: ehrlich. Abseits von Routinier Ofcarovic, der sich bis dato als die nötige Topverpflichtung im Tor erweist, ist „Gänserndorfer Blut“ Trumpf, die Anzahl an jungen Kräften dabei klar höher als die der Routi-niers. Erstere haben wenig Erfahrung, es geht ihnen auch längst nicht alles auf, aber sie rackern, zeigen Potenzial – und liegen in einer (verzerrten) Tabelle jetzt sogar auf Rang drei. Vor allem zu Hause klappte es: Neben den drei Siegen gegen die hinteren Teams unterlag man den Erst- und Zweitplatzierten jeweils nur um ein Tor.

Das ist doch ein Grund, sich die raren Heimspiel-Termine rot in den Kalender einzutragen und vielleicht doch einmal wieder in der Stadthalle vorbeizuschauen. Nächste Chance? Am 23. Februar.