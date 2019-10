Der FC Marchfeld denkt über einen Aufstieg in die 2. Liga nach – so viel ist seit der Teilnahme am Bundesliga-Workshop klar. Ob der Verein tatsächlich eine Lizenz beantragt, ist freilich eine andere Geschichte. Die Variablen Spielort (Mannsdorf oder Groß-Enzersdorf), Stadionadaptierungen, mögliche neue Sponsoren und Unterstützung der Gemeinden lassen zu viele Szenarien zu, eine Einschätzung fällt schwer.

Der sportliche Leiter Matthias Kopica ließ sich im NÖN-Gespräch nach einem langen „Puh“ zu einem „50:50“ der optimistischen Sorte hinreißen. Der Boss Wolfgang Macho nennt die Hürden schon realistischer „enorm hoch“.

Ob sie zu stemmen sind, muss der Verein selbst wissen, und ob in der 2. Liga mehr Zuschauer kommen als in der Regionalliga, würde wohl erst der „Live-Versuch“ zeigen. Rein sportlich wäre ein Lizenzantrag der Marchfelder freilich zu begrüßen. Nicht nur, weil es dann eine Chance gibt, wieder regelmäßig Teams wie Ried oder Austria Lustenau im Marchfeld zu begrüßen.

Auch weil alle Lizenzinteressierten – der FCM, der Wiener Sport-Club und Rapid II – aktuell in den Top vier der Regionalliga Ost stehen. Beantragen (und bekommen) alle drei die Lizenz, könnte es sein, dass sich im Mai endlich wieder einmal auf dem Rasen entscheiden wird, wer aufsteigt.