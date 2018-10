Der FC Marchfeld hat mit dem 2:0 den ersten Schritt zur Trendwende gesetzt. Ob das daran lag, dass man am Mittwoch davor das „Team um das Team“ neu aufstellte? In so kurzer Zeit eher unwahrscheinlich, Fakt ist aber: Pero Brnic ersetzt Richard Horinka als Co-Trainer, Letzterer ist künftig nur noch Therapeut.

Im Sommer war das noch anders geplant. Horinkas Studienpläne waren bekannt. Um ihn zu entlasten, sollte ein neuer Masseur kommen, das Trainerteam dazu Unterstützung von Spieler Andreas Gradinger erhalten. Beides ist nicht passiert. Dauerhafter Masseur? Nicht aufzutreiben. Gradinger? Kämpft selbst noch um Einsätze in jedem Spiel. Die Zeit für einen Schritt zurück ist noch nicht reif.

Es war wohl die Kombi aus Ergebniskrise, Brnics Verfügbarkeit und dass Trainer Friesenbichler manche Einheit allein bestreiten musste, die zum Handeln führte. Horinka soll das eher indirekt erfahren haben – nicht die feine englische Art.

Trotz allem ist die neue Struktur top, eine, wie sie ein Regionalliga-Betrieb auch erfordert. Das Team ist nun breiter und mit Brnic hat man einen Fachmann mehr, der dazu auch noch bestens vernetzt ist. Genau deshalb soll er neben der Tätigkeit als Co-Trainer künftig auch den Sportlichen Leiter Werner Gössinger ein wenig unterstützen.