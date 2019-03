Erst drei Runden sind gespielt, doch die Gebietsliga produziert Action. Neudorf hat etwa mit zwei Niederlagen in Folge die Tabellenführung an Bisamberg verloren. Der Vorletzte Tulln gewann indes alle drei Spiele, womit er schon in der oberen Tabellenhälfte angekommen ist und sogar den Hinrunden-Dritten Lassee überholt hat. Der SCL hat zwar noch einen Nachtrag in der Hinterhand, bis jetzt aber beide Spiele verloren.

Als Achter der Fünfzehner-Liga sind die Grün-Weißen nicht nur der Teiler zwischen oben und unten, sie sind auch Synonym für eine Meisterschaft, die gefühlt in alle Richtungen gehen kann. An der Spitze klafft zwar ein kleines Loch, Hohenau, Prottes, Wullersdorf und das zweite Team des FC Marchfeld – letztere zwei mit je einem Spiel weniger – lauern aber. Ein Solo ist eher nicht zu erwarten. Auch ganz hinten hat Neusiedl noch drei Zähler Rückstand, aber immerhin vier von neun Punkten geholt. Der Kontakt ist da.

Und das besagte Lassee? Dem fehlen nur fünf Zähler auf Rang drei, andererseits beträgt das Guthaben auf den vorletzten Platz auch nur vier. Die nächsten Gegner: Neudorf, Prottes, Hohenau. Das bietet die Chance, wieder auf diese Top-fünf-Teams aufzuschließen, birgt aber auch die Gefahr, fürs Erste in den Keller zu rasseln.