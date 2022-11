Trainer und Scout

Der ASV Hohenau hat seine Trainersuche beendet. Fündig wurde Obmann Roman Hallas diesmal nicht im etablierten Kandidatenkarussell, er präsentiert mit Rudolf Bily ein neues Gesicht.

Der 45-Jährige agierte zwar vor rund zehn Jahren schon als Spielertrainer in Rabensburg, war in Österreich aber eher als Spieler bekannt. Ganz anders in der Slowakei, wo Bily schon lange coacht, weshalb er mit tollen Referenzen in Hohenau andockt. Auch menschlich gilt er als Toptyp.

Spannend ist aber speziell der von Hallas erwähnte „Netzwerk-Aspekt“. Ausländische Kräfte waren zuletzt immer ein wichtiger Bestandteil der ASV-Teams, was wegen der Grenznähe auch nachvollziehbar ist. Marek Skoda (36) und Miro Mihal (39) sind aber etwa im Herbst ihrer Karriere.

Hier wird es kurzfristig Ergänzungen und mittelfristig Erneuerung brauchen. Einen besseren „Scout“ als Bily hätte Hallas dafür wohl kaum finden können.