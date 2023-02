Sieben! So viele Spieler und Spielerinnen aus dem Hauptkader des LAZ Weinviertel dürfen ihren Weg ab Sommer in einer Akademie fortsetzen. Vor einem Jahr war es mit Valentin Holzer aus Schleinbach, der zur SV Ried ging, nur einer.

Die Gründe für diesen großen Unterschied zu finden, ist schwierig. Es könnte sein, dass besser gearbeitet wurde. Es könnte sein, dass die Weinviertler Talente diesmal besser waren als die vorjährigen. Oder jene aus dem Rest Österreichs weniger gut.

So oder so ist es spannend, so viele Weinviertler in Akademien zu sehen. Das Gros der aktuellen Bundesliga-Kicker hat Vergangenheit in diesen Elite-Ausbildungsstätten. Ein einziger – Rene Kriwak – stammt aus dem Bezirk Gänserndorf.

Mit ihm bekam die höchste Spielklasse eine regionale Note. Für eine so große Region ist einer aber sehr wenig. Mehr Akteure in Akademien bringen eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass Kriwak früher oder später Verstärkung bekommt.