Nach Kreuttal hat sich nun also auch Ladendorf aus dem Titelkampf in der 1. Klasse Nord verabschiedet, zumindest wenn man nach den Aussagen der Vereinsverantwortlichen geht. Für bare Münze muss das die Konkurrenz im oberen Drittel – mit Spannberg, Zistersdorf und Hauskirchen drei „Gänserndorfer“ Vereine – nicht nehmen. Die Wahrheit ist: In dieser Liga verabschiedet sich niemand aus dem Titelkampf. Denn es will

offenbar niemand Meister werden oder am Weg dorthin konstant Siege einfahren.

Jetzt kann man diskutieren: Ist keiner wirklich gut und reif für die Gebietsliga? Sind alle gleich gut? Fakt ist: Mit acht Siegen aus 16 Spielen oder im Schnitt 1,81 Punkten pro Partie Erster zu sein, ist irre. Um das einzuordnen: Seit der Jahrtausendwende hat es in dieser Liga nur zweimal einen Meister gegeben, der weniger als zwei Punkte pro Spiel eingefahren hat: Ollersdorf 2012 (1,93) und Auersthal 2006 (1,92).

Um wieder auf 2,0 zu klettern, müsste Spannberg übrigens die nächsten drei Spiele gewinnen. Poysdorf bräuchte vier Spiele, Ladendorf fünf, Zistersdorf und Hauskirchen sieben. Ein langer Weg. Apropos: Frühjahrsbester ist bis dato Schlusslicht Marchegg. Vielleicht werden die ja noch Meister. Rein rechnerisch müsste das eigentlich noch gehen.