Sportliches Niveau, Disziplin, Emotionen, Eventcharakter – der 8. Sparta Hallencup reihte sich nahtlos in die vergangenen Auflagen ein, wirkte so professionell organisiert, wie es im Amateurbereich nur sein kann.

Einwurf an dieser Stelle: Allen Vereinen und Ehrenamtlichen, die Turniere ausrichten und Kinder unentgeltlich trainieren, gebührt ein riesengroßes Dankeschön. Ein Lob für Deutsch-Wagram ist deshalb kein Diskredit an alle anderen – angebracht ist es aber allemal.

Während man den Aufwand um die Kampfmannschaft, die der Verein nur allzu gerne in der Gebietsliga sehen würde, auch kritisch sehen kann, gibt es im Nachwuchsbereich nämlich keine zwei Meinungen. Die Sparta ist ein Vorzeigeverein, bietet in allen Altersstufen tolle Möglichkeiten und schafft mit Events wie dem Hallencup eine emotionale Bindung. Momente wie ein Tor, ein gehaltener Penalty oder auch eine gemeinsam erlebte Niederlage in solch einer Atmosphäre können sich in den Köpfen der Kinder einbrennen und über Jahrzehnte dort bleiben.

Stichwort bleiben: Das sollen ja später einmal – getreu dem Credo „einmal Spartaner, immer Spartaner“ – auch die talentiertesten Kinder. Klar, wenn einer das Zeug für die Landesliga hat, wirst du ihn nicht ewig halten. Für alle anderen schafft sich Deutsch-Wagram dieser Tage aber ausgezeichnete Chancen.