Der SV Stripfing bleibt in Stripfing. Dort, wo der steile Aufstieg vor zehn Jahren begann. Dort, wo man nun drauf und dran ist, in die Zweite Liga vorzustoßen. Um dieser auch in Sachen Infrastruktur gerecht zu werden, investiert der Klub nun in die eigene Anlage, anstatt nach Untersiebenbrunn zu übersiedeln.

Dort wäre beim in die Jahre gekommenen einstigen Bundesligastadion auch Arbeit nötig, um es wieder zum Glänzen zu bringen. Diese Entscheidung klingt gut. Stripfing ist Stripfing, nicht Untersiebenbrunn.

Das ehemalige Marchfeldstadion dient aber auch als warnendes Beispiel. Nach dem Aus des SC Untersiebenbrunn wurde in einem zweitligatauglichen Stadion Zweite-Klasse-Fußball gespielt. Jetzt gibt es im Ort gar keinen Klub mehr, das Stadion liegt brach. Der schon lange anhaltende Höhenflug ist den Stripfingern zu gönnen. Es schwingt aber immer die Sorge mit, dass es dort einmal ähnlich enden könnte.