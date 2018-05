Schaut man im Moment auf die Tabelle der Gebietsliga Nord/Nordwest, wird man unweigerlich an das Vorjahr erinnert. Wie in der abgelaufenen Spielzeit tummeln sich gleich mehrere Vereine aus dem Bezirk um den Platz an der Sonne, ebenso wie im vergangenen Fußballjahr dürfte wieder ein Verein aus dem Bezirk Korneuburg das Rennen machen bzw. hat die besten Karten.

Im Vorjahr mimte Hohenau den Verfolger, war am Ende Vize-Meister, weil man Korneuburg nicht mehr abfangen konnte. In diesem Jahr hatte man bereits einen Sechs-Punkte-Polster und war der Gejagte – auch diesmal scheint man es nicht zu schaffen, hat es nicht mehr selbst in der Hand.

Woran liegt das? Konstanz und Tagesverfassung dürften zwei ganz starke Themen sein. In der Gebietsliga-Saison 2017/18 sieht man mehr als jemals zuvor – jeder Gegner ist schwer zu bespielen, es gibt keine absoluten Außenseiter. Die Ergebnisse sind nie vorherzusagen, fast wöchentlich hagelt es Überraschungen.

Dass sich Hohenau aber nach konstanten Siegen, die fast durchgehend mit einem Tor Unterschied ausfielen – auch das war eine Stärke – vielleicht noch die Butter vom Brot nehmen lässt, muss tiefgründigere Beweggründe haben. Trainereffekt gab‘s jedenfalls keinen.