Ein wirklich feiner Fußballnachmittag in Prottes hatte am Samstag nur einen Makel: Lediglich rund 500 Leute kamen, um die OMV Weinviertel Auswahl gegen die Wiener Austria zu sehen. Da hatten sich sowohl die Verantwortlichen als auch jene Besucher, die tatsächlich vor Ort waren, mehr erwartet.

Interessant ist die Zahl 500 jedenfalls auch für andere Spiele in unserer Region. Wenn dir ein großer Bundesliga-Verein aus der näheren Umgebung bei gutem Wetter und akzeptablem Termin nicht mehr Zuschauer bringt, wie sollen dann der FC Marchfeld, Stripfing, Leopoldsdorf oder Lassee mehr anlocken, als es zuletzt der Fall war? Die 250, die Mannsdorf/Groß-Enzersdorf in etwa im Schnitt zur Regionalliga bringt, oder mehr noch die 400, die Stripfing in den jüngsten Schlagern gegen Krems und Retz jeweils auf die Beine blickten, sehen bei diesem Vergleich gleich wesentlich besser aus.

Der durchschnittliche Zuschauer ist vermutlich einfach schon gesättigt. Nicht nur vom laufenden Überangebot im TV und lokal um die Ecke, sondern auch von Spitzenteams wie der Austria. Die war im letzten Jahr in Auersthal, Poysdorf, Bisamberg, Obergänserndorf und jetzt in Prottes – scheinbar zu oft, um noch zu ziehen.