24 Spiele und nur eine einzige Niederlage – dennoch hat der SV Stripfing nach den vielen Unentschieden im Frühjahr fünf Punkte Rückstand auf den Rivalen aus Wien Döbling. Mehr als ein Drittel aller Spiele des SVS endeten mit einer Punkteteilung, das war wohl zu viel. Gewinnt die Vienna am Freitag in Bruck, ist das Ergebnis der Stripfinger am Samstag gegen Traiskirchen egal, denn dann sind die Wiener einen Spieltag vor dem Ende Meister.

Schade für Hans Kleer und seine Mannen, denn nach der Hinrunde lag man noch mit zwei Punkten voran und auch in den letzten vier Spielen holte man starke zwölf Punkte. Der Druck, der sich während der Unentschieden-Serie zu Beginn der Frühjahrsmeisterschaft aufbaute, schien die Mannschaft zu hemmen. Mit dem 4:0 beim Wiener Sport-Club setzte man ein Ausrufezeichen, insgesamt ist man Mitte April aber um ein paar Wochen zu spät aufgewacht.