Deutsch-Wagram ist zurück auf der Bundesliga-Landkarte. In Kooperation mit Erstliga-Aufsteiger Vienna D.C. Timberwolves werden die Alligatoren in der Saison 2018/19 eine Zweitliga-Mannschaft stellen. Gespielt wird in Deutsch-Wagram, und auch der Name der Marchfelder wird benutzt. Für die (noch) nicht Bundesliga-tauglichen Spieler wird darüber hi-naus auch die Landesliga-Mannschaft erhalten. Insgesamt sehen Projekt und Struktur auf den ersten Blick also sehr positiv aus.

Aus einem anderen Winkel betrachtet sind Kooperationen immer so eine Sache. Wo Interessen von zwei Vereinen aufei-nandertreffen, kann es auch Reibung geben. Die Timberwolves sind ohne Zweifel der renommiertere Verein, sie stellen auch den Headcoach für die gemeinsame Mannschaft. Dass im Zweifel die Wiener sagen werden, wo es lang geht, ist demnach wahrscheinlicher als umgekehrt.

Durch die Trainertätigkeit von Lukas Hofer und Lisa Schweinberger gab es zumindest schon jetzt Verknüpfungen zwischen den Vereinen. Die Zusammenarbeit ist also nicht völlig neu, sie wird nur massiv ausgebaut. Wie gut das funktioniert (hat), wird man in einem Jahr sehen. Bis dahin darf man sich zumindest auf eines freuen: Bundesliga-Basketball in der BORG-Halle.