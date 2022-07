Taktisch und körperlich andere Liga

Große Namen holen, wie es der SV Stripfing seit Jahren tut – schön und gut. Aber auch mit einer „B-Formation“, wenn man das bei den Marchfeldern überhaupt so bezeichnen kann, so zu überzeugen wie am Samstag gegen Bruck, ringt Respekt ab. Trainer Goran Djuricin coachte seine Elf 90 Minuten lang mehrsprachig, nahm viel Risiko und wurde belohnt. Er bejahte, das die ganze Saison so handhaben zu wollen, sprach von „einem anderen Anspruch“ und wieder vom „Ziel vor den Augen“.

Man merkte den Stripfingern schon vor dem ersten Meisterschaftsspiel, bei dem gleich der Wiener Sport-Club kommt, an, dass sie willig sind und brennen. Die Akteure gingen fast über die gesamte Spielzeit hohes Tempo, ließen nicht nach und überzeugten freilich auch spielerisch.

Taktisch und körperlich war das schon eine andere Liga.