Endlich wieder Pflichtspiele, endlich wieder Punktejagd! Die Ostliga macht am kommenden Wochenende den Anfang, der FC Marchfeld und der SV Stripfing haben mit den Wiener Vereinen Sport-Club und Vienna gleich richtig harte Bretter zu bohren.

Die Luft an der Spitze wird immer dünner, die Vereine der Regionalliga Ost haben sich so gut wie noch nie zuvor verstärkt und wieder massig Ex-Profis in die dritte Liga gelotst. Alle vier oben genannten Klubs werden im vorderen Drittel erwartet, Stripfing und die Vienna noch ein bisschen weiter vorne als der WSC und der FC Marchfeld.

Die beiden höchsten Klubs im Bezirk haben auf dem Transfermarkt wieder kräftig zugeschlagen, das Facelifting steht ihnen gut – was freilich auch den (neutralen) Fan freut. Der darf sich nämlich wieder einmal auf attraktiven und gepflegten Fußball im Marchfeld freuen und wird – sowohl beim FCM, als auch beim SVS – mehr Grund zur Freude als zur Trauer haben. Gut so, denn nach der langen Zwangspause wird die Lust auf Fußball und alles, was dazugehört, vermutlich noch größer sein.