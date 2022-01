War das ein Pyrrhussieg?

Am 30. Jänner ist es so weit: Da wird in Obersiebenbrunn – nachdem die gesamte SPÖ mit Bürgermeister Herbert Porsch ihre Mandate niedergelegt hatte – ein neuer Gemeinderat gewählt. Neben den Roten treten die Schwarzen und Blauen sowie die beiden Bürgerlisten GO7 und LOS an.

Obwohl GO7-Spitzenkandidat Rudolf Grill im NÖN-Interview versicherte, dass er einen fairen Wahlkampf führen wolle, prescht sein Parteikollege, Ex-Amtsleiter Thomas Mahdalicek, nun mit heftigen Attacken gegen Porsch vor.

Noch einmal rollt Mahdalicek auf, dass er die Gemeinde erfolgreich wegen seiner Kündigung geklagt und der Prozess die Kommune 200.000 Euro gekostet hatte.

Die Frage ist, ob diese „Abrechnung“ bei den Wählern der GO7 gut ankommt. Die könnten sich nämlich auch denken: Mahdalicek hat ein 200.000-Euro-Loch im Gemeindebudget verursacht ...