Der SC Leopoldsdorf und ein neuer ausländischer Stürmer – diese Kombo will einfach nicht klappen. Im Sommer war man sich mit Traiskirchens Mario Baldovsky einig. Dort war der Slowake längst als Abgang verkündet worden, auf den letzten Drücker blieb er aber doch – zum Ärger der Marchfelder.

Nun sollte der Tscheche Dusan Krcho für die Tore sorgen. „Alles in trockenen Tüchern“, vermeldete Obmann Dominik Seidl kürzlich, noch ohne einen Namen zu nennen. Mittlerweile ist Krcho in Mannersdorf.

Dass so etwas in so kurzer Zeit zweimal passiert, ist schon ungewöhnlich, speziell in Zeiten wie diesen. Bei vielen Klubs ist die Lage ungewiss, dazu ist nicht klar, ob überhaupt gespielt wird. Wenn Spieler selbst jetzt doppelgleisig fahren (können), gibt es wohl wenig Hoffnung, dass Praktiken wie diese ganz von der Bildfläche verschwimmen.

Traiskirchen meldet Baldovsky nun übrigens wieder als Abgang. Der Vertrag wurde aufgelöst, der Offensivmann ist frei. Dass sein Handy läutet und jemand aus Leopoldsdorf dran ist, darf er nach den Ereignissen vom Sommer aber wohl eher nicht erwarten.