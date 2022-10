In Obersiebenbrunn geben alle politischen Kräfte mächtig Gas – nach dem Motto: Wer bremst, verliert! So richten sich die handelnden Personen medial regelmäßig aus, wie unfähig der jeweils andere sei.

Bei der Gemeinderatssitzung in der Vorwoche waren nur neun der 13 Mandatare anwesend – sechs SPÖ-Sessel sind ja wegen Mandatsniederlegung unbesetzt. Somit war das Ortsparlament nicht beschlussfähig. Böse Zungen behaupten: Jetzt könnte die ÖVP-Bürgerlisten-Koalition ohne SPÖ alles beschließen, was sie will, jedoch bringt sie nicht einmal die zehn notwendigen Köpfe zusammen, um Beschlüsse durchführen zu können.

Die besagte böse Zunge gehört übrigens Michael Mann. Der SPÖ-Chef ortet sogar ein baldiges Aus für den ÖVP-Bürgermeister. Dieser soll von den beiden Bürgerlisten ausgebremst und entmachtet werden. Ja, das ist Obersiebenbrunn.