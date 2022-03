Zahlen lügen nicht

Die Bevölkerung in Gänserndorf wuchs in den vergangenen fünf Jahren nur um 7,4 Prozent, vermeldet die ÖVP und spricht von Erfolg. Verglichen werden die Zahlen mit Deutsch-Wagram (plus 9,6 Prozent), Groß-Enzersdorf (plus 12,2 Prozent) und Strasshof (plus 18 Prozent).

Dass Gänserndorf und Deutsch-Wagram schwarz regiert sind, Groß-Enzersdorf und Strasshof hingegen rot, soll hier keine Rolle spielen. Interessant sind aber andere offizielle Zahlen, die weiter zurückgehen: Seit dem Jahr 1900 ist Groß-Enzersdorf einwohnermäßig um 149 Prozent gewachsen, Deutsch-Wagram um 406 Prozent, Gänserndorf um 455 Prozent und Strasshof um sage und schreibe 16.864 Prozent.

Das heißt: Bei dieser Statistik schneidet, folgt man dem ÖVP-Wording, eigentlich Groß-Enzersdorf am besten ab. Fest steht aber auch: Strasshof explodiert wirklich.