Gänserndorfer Gymnasiasten sammeln Fahrrad-Kilometer

Die Aktion „BIKEline“ begleitete 70 Schüler sowie Lehrer des Konrad Lorenz Gymnasiums (KLG) bereits im Frühjahr des letzten Schuljahres. Dabei wurde der Schulweg mit dem Fahrrad zurückgelegt, die gesammelten Kilometer wurden als virtuelle Reise um die Welt dargestellt.

Helmut Kirchner von der Radlobby Gänserndorf und Christoph Heugl vom KLG brachten die Aktion bei einem Informationsabend der Radlobby Wolkersdorf ins Rollen. „BIKEline ist die ideale Motivation, um junge Menschen zum Radfahren als eine umweltfreundliche, gesunde und kostengünstige Art, zur Schule zu kommen, zu motivieren“, berichtete Heugl.

Für die Gymnasiasten gab's am Ende der BIKEline-Saison Urkunden. Foto: KLG

Im KLG sind die Schüler weiterhin motiviert. Darum wird die Aktion, betreut von den Lehrern Christoph Heugl und Fabian Scheck, auch in diesem Schuljahr gestartet. Eine besondere Motivation für die teilnehmenden Schüler ist die „BIKEline“-Jahreswertung, in dessen Rahmen die meisten gefahrenen Schulweg-Kilometer, die meisten Höhenmeter und die größte Anzahl an Schulfahrten prämiert werden.

Während der „We bike the world“-Tour, im Mai und Anfang Juni, können die Gymnasiasten sehen, wie viele Kilometer gemeinsam auf einer virtuellen Weltumrundung zurückgelegt wurden. Dabei sind auf dieser Strecke Preise versteckt, welche den Radlern den notwendigen Rückenwind verleihen, um möglichst oft auf den Drahtesel zu steigen.