In der Vorwoche ging auch in Orth die konstituierende Sitzung des Gemeinderats über die Bühne. Unter dem Altersvorsitzenden Roman Zöhrer wurde der bisherige VP-Ortschef Johann Mayer einstimmig wieder zum Bürgermeister gewählt. Auch VP-Vizebürgermeisterin Elisabeth Wagnes wurde mit 15 von 21 möglichen Stimmen in ihrem Amt bestätigt.

Zu geschäftsführenden Gemeinderäten wurden Elisabeth Wagnes, Josef Drabits, Michael Kvasnicka, Günther Zehetbauer (alle ÖVP) sowie Sabrina Sackl-Bressler und Herbert Weninger (beide SPÖ) gewählt. Der Prüfungsausschuss besteht in der kommenden Amtsperiode aus Wolfgang Bogner, Christoph Zatschkowitsch, Roman Zöhrer (alle ÖVP), Robert Bauer-Wukitsevits (FPÖ) und Sabine Hofireck (SPÖ). Insgesamt stellt die ÖVP 14, die SPÖ fünf und die FPÖ zwei der insgesamt 21 Mandate.

Bürgermeister Mayer bedankte sich im Anschluss an die Sitzung bei allen neuen Mandataren und freut sich auf eine verantwortungsvolle Zusammenarbeit für die Zukunft der Marktgemeinde.