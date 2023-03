Im Stadtamt zog die Liebe ein

Auf Einladung der Stadtgemeinde Deutsch-Wagram gastierte das „Singing Dream“ Team im stimmungsvollen Festsaal des Deutsch-Wagramer Stadtamtes. Am Programm standen "Liebes- und andere Lieder". Es drehte sich an diesem Abend fast alles um dieses Thema. Regine Pawelka-Oskera und Michael Wagner verzauberten das Publikum mit ihren Stimmen. Roman Teodorowicz begleitete perfekt am Klavier und spielte einige faszinierende Solos. Gemeinsam tauchten die Künstler mit dem Publikum in die Welt der Musik aus Film, Musical und Klassik ein und verbrachten einen netten Abend im Trauungssaal der Stadtgemeinde. Der Ausklang gestaltete sich als sehr gemütlich.

