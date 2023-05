„Träumen“ mit Danzer im Groß-Enzersdorfer Kotter

„Die Träumer“, eine Gruppe von drei Musikern aus Probstdorf (Sänger und Gitarrist Peter Dollak, Markus Roubin an der E-Gitarre und Thomas Meindl am Bass), widmen sich in ihren Programmen immer wieder den unbekannten und freilich auch den bekannten Liedern ihres großen Vorbilds Georg Danzer.

Diesmal lag ein Schwerpunkt auf jenen Liedern, die Danzer für andere Interpreten geschrieben hatte, etwa für Marianne Mendt oder Wolfgang Ambros. Auch für die heute fast vergessene Schlagersängerin Dunja Reiter schrieb Danzer einst „Ich überleb’s“.

„Danzer hat über 400 Lieder geschrieben, da können wir immer wieder aus dem Vollen schöpfen“, so Peter Dollak: „Bis 2050 sind also unsere Programme gesichert.“ Im ausverkauften Kotter fand sich für das aktuelle Konzert „Danzer! Echt jetzt?“ ein „super Publikum, jede Menge Spaß und eine geniale Location. Was könnten sich die Träumer sonst noch erträumen?“, meinte Dollak weiter. Auch SPÖ-Bürgermeisterin Monika Obereigner-Sivec war im Publikum und begeistert.

