Verdi erklang in Groß-Schweinbarths Kirche

Werbung

Altehrwürdige Klänge in altehrwürdigem Gemäuer – der Musikverein spielte in der Pfarrkirche Werke alter Meister wie Joseph Haydn, Giuseppe Verdi oder auch Ludwig van Beethoven.

Eine Melodie von Engelbert Humperdinck rief wohl Kindheitserinnerungen wach. Er integrierte das Volkslied „Ein Männlein steht im Walde“ in seine spätromantische Oper „Hänsel und Gretel“.

Das Licht dutzender Kerzen tauchte das Langhaus der Kirche in stimmungsvolles Licht. Eine besondere Auszeichnung erhielt Johannes Walzl von BAG-Obmann Franz Haberl die Ehrenmedaille in Gold mit Zusatzspange für 50 Jahre Musikausübung. Das entlockte dem Geehrten den Sager: „Ich habe gleich nach dem Kindergarten angefangen.“

Keine Nachrichten aus Gänserndorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.