Bank unterstützt Kabarett-Festival in Haringsee

Als der SV GG Haringsee 2006 mit dem Haringseer Kabarettisten Pepi Hopf zum ersten Mal „Kabarett in Haringsee“ veranstaltete, reichten ein Traktoranhänger, zwei Scheinwerfer und fünf Heurigengarnituren für 40 zahlende Besucher.

17 Jahre später werden 2023 nun an zwei Tagen 2.000 Besucher erwartet. Monatelange Planung und die Unterstützung von 70 Helfern sind mittlerweile notwendig, um eine der größten Veranstaltungen im Bezirk auf die riesige Open Air Bühne zu bringen. Das „Who is Who“ der österreichischen Kabarettszene war schon zu Gast und vom Ambiente begeistert. Obwohl es mittlerweile ein Megaevent ist, konnte der familiäre Charakter über die Jahre hinweg beibehalten werden – und genau dies macht den Charme von „Kabarett in Haringsee“ aus. Es wurde zu einer Marke, die auch weit über die Region Marchfeld hinaus bekannt und beliebt ist. Seit 2023 ist nun auch die Marchfelder Bank „mit an Bord“ und präsentiert das Kabarettfestival als neuer Partner.

Günther Vock, Vorstand der Marchfelder Bank: „Unsere Wurzeln als Marchfelder Bank reichen 150 Jahre zurück und wir pflegen als unabhängige Regionalbank die guten persönlichen Beziehungen zu unseren Kunden sowie Partnern. Dabei ist es uns auch wichtig, Menschen nicht nur bei finanziellen Themen, sondern auch in ihrem Leben zu begleiten. Daher sind wir seit diesem Jahr nicht nur sportlicher, sondern auch kultureller Partner des SV GG Haringsee und unterstützen gerne dieses besondere Kabarettfestival von Pepi Hopf und seinem Team.“

Das heurige Programm lässt keine Wünsche offen: Am 30. Juni werden Gerald Fleischhacker, Jimmy Schlager und Herbert Steinböck auftreten, am 1. Juli kommen Thomas Stipsits, Tricky Niki und Martin Kosch. Der Kartenverkauf startet am 2. Mai, Marchfelder-Bank-Kunden können Tickets schon zwei Wochen früher in allen Filialen erwerben. Auch das Programm für 2024 steht schon. Hopf verrät: Erstmals wird Andreas Vitasek den Haringseer Sportplatz besuchen.

