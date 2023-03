Lagerhaus und Eurospar erweitern Standort in Groß-Enzersdorf

Das Lagerhaus Marchfeld erweitert den Standort in Groß-Enzersdorf und integriert künftig neben dem 2.600 Quadratmeter großen Bau- und Gartenmarkt einen Eurospar mit einer Verkaufsfläche von 1.200 Quadratmetern. Die Eröffnung ist im Frühjahr 2024 geplant, trotz Umbaus bleibt der bestehende Lagerhaus-Markt durchgehend geöffnet.

Mit der Erweiterung sichert Lagerhaus die Nahversorgung mit Lebensmitteln und Produkten des täglichen Lebens sowie 21 Arbeitsplätze in der Region. Beliefert wird der Eurospar von der Spar-Zentrale in St. Pölten.

„Umfangreiches Angebot und modernes Einkaufserlebnis“

„Spar ist für uns in mehrfacher Hinsicht der ideale Standort-Partner. Er zeichnet sich durch eine starke regionale Verankerung aus. Dieses Bekenntnis teilen wir. Außerdem ergänzt Spar das Sortiment unseres Marktes. So schaffen wir in Groß-Enzersdorf einen Standort, der für unsere Kunden ein umfangreiches Angebot und ein modernes Einkaufserlebnis bietet“, so der Geschäftsführer vom Lagerhaus Marchfeld, Rudolf Brandhuber.

Nach der Eröffnung werden im One-Stop-Shop insgesamt deutlich über 50.000 Artikel angeboten – rund 20.000 davon im Lebensmittelbereich. „Mit dem neuen Eurospar übernehmen wir noch mehr Verantwortung für die Nahversorgung in der Region. Eine Verantwortung, der wir uns bewusst sind und die wir gemeinsam mit dem Lagerhaus noch besser wahrnehmen werden“, so Spar-Geschäftsführer Alois Huber.

