„Es muss nicht zwangsläufig sein, dass das Wasser von den Kartoffeln verseucht wurde“, sagte VP-Bürgermeister Rudolf Makoschitz gegenüber der NÖN noch im Dezember vergangenen Jahres. Tatsächlich war das Ausmaß der Umweltverschmutzung in einer mit über fünf Tonnen Erdäpfeln gefüllten Halle des Lagerhauses in Kopfstetten ein viel größeres, wie der Prozess am Landesgericht Korneuburg vor Augen führte.

Die Wurzel des Übels, wenn man so will, lag darin, dass die Lagerhalle nicht über einen Abwasserkanal verfügte. Normalerweise würde in einem Schmutzwasserkanal der in geringen Mengen üblicherweise anfallende Fäulnissaft abfließen. Nicht so in Kopfstetten, dort sickerte die giftige Flüssigkeit ins Grundwasser und sorgte unter anderem dafür, dass Bewohner von Kopfstetten notdürftig über Schläuche mit Wasser versorgt werden mussten – zum Teil bis heute.

Angeklagt waren drei Lagerhaus-Mitarbeiter, darunter der Filialleiter des Raiffeisen-Lagerhauses Marchfeld, und ein sogenannter Kulturberater der Agrana, der vor Richterin Monika Zbiral die Gründe für die Standortwahl hervorhob: „Die Größe war optimal, logistisch perfekt und verkehrstechnisch gut gelegen.“ Fahrlässigkeit wurde den vier Männern zur Last gelegt, da sie bei der Auswahl, Inbetriebnahme und Kontrolle der Halle zu wenig Sorgfalt haben walten lassen.

Lagerhaus-Mitarbeiter bekannten sich schuldig

Die drei Lagerhaus-Mitarbeiter bekannten unumwunden ihre Schuld ein, schilderten aber auch, wie sich das Lagerhaus und die Agrana nach dem Einschreiten der Bezirkshauptmannschaft um Schadenswiedergutmachung bemühten. Einzig der 45-jährige Agrana-Mitarbeiter plädierte auf „nicht schuldig“. Jedoch war durch das Beweisverfahren und die Zeugenaussagen die Fahrlässigkeit aller vier handelnden Personen zweifelsfrei nachgewiesen.

Für diese grobe Beeinträchtigung der Umwelt bot Zbiral den Lagerhaus-Mitarbeitern eine diversionelle Erledigung an, gegen die die Vertreterin der Staatsanwaltschaft, Sarah Kahles, nichts einzuwenden hatte. Die Höhe der Diversion wird das Gericht den Parteien schriftlich übermitteln. Der Agrana-Mitarbeiter bat auf Anraten seines Anwalts Johannes Pepelnik schließlich auch um eine Diversion, als die Richterin eine Fortführung des Prozesses in seiner Sache in Aussicht stellte. Zum besseren Verständnis klärte Zbiral auf: „Eine Diversion erfordert die Übernahme von Verantwortung, nicht von Schuld.“