Vergangene Woche ging im Haus der Begegnung (HdB) die erste Gemeinderatssitzung nach der Sommerpause über die Bühne. Es war dies die dritte Sitzung, die aufgrund der Corona-Maßnahmen im HdB abgehalten wurde.

Als weiterer Schritt zur Verbesserung des Bürgerservices wurde beschlossen, dass die Homepage der Kommune überarbeitet und zeitgemäß adaptiert werden soll. „Die Website ist ja die elektronische Visitenkarte der Gemeinde für Bürger und Gäste. Immer wichtiger wird dabei, dass das Äußere und der Inhalt der Seite stimmen und die Vernetzung mit anderen Internetprojekten gegeben ist“, so SP-Bürgermeister Ludwig Deltl.

Die „Gemdat NÖ“ bietet gemeinsam mit „RISKommunal“ ein Website-Tool speziell für Gemeinden. Allein in NÖ gestalten bereits über 350 Gemeinden damit ihren Webauftritt. Die Vorteile von „RISKommunal seien vielfältig und ließen den Anbieter über die Jahre zum unangefochtenen Marktführer werden.

Zudem soll demnächst eine App für mobile Geräte kommen. „Gem2Go“ bietet alle gewünschten Inhalte einer mit „RISKommunal“ erstellten Gemeinde-Website auch als App für Smartphones und Tablets. Somit erhalten Bürger und Besucher schnell und unkompliziert alle Informationen auch mobil – und das ohne Mehraufwand für die Verwaltung. Neuigkeiten, Veranstaltungskalender, Gemeindezeitung, Müllkalender und vieles mehr sind mit einem Fingerwisch auf dem Smartphone oder Tablet verfügbar.

„Damit ist persönlicher Assistent immer dabei“

„Mit ,Gem2Go‘ hat man seinen persönlichen Assistenten immer dabei. So können Bürger und Besucher aktiv per Push-Benachrichtigung informiert werden. Wichtige Infos wie Wasserabschaltungen, Straßensperren oder Ähnliches erreichen die Menschen somit schnell und problemlos“, so der Ortschef weiter.

Außerdem gebe es die Möglichkeit, Anfragen der Bürger zu bearbeiten. Mittels Smartphone-Kamera und GPS-Daten könnten die Bürger problemlos Anliegen – beispielsweise eine kaputte Straßenlaterne – melden. „Gem2Go“ ist Österreichs einzige mobile Bürgerservice- App, die alle Gemeinden Österreichs in einer Anwendung vereint. Wenn der Smartphone-Besitzer unterwegs ist, würde „Gem2Go“ über GPS automatisch die richtige Gemeinde vorschlagen.

Die App ist kostenlos im Google-Playstore (für Android) sowie im App-Store (für iPhones) verfügbar. R. K.