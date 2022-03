Bezirk Gänserndorf: Viel Betrug, aber wenig Einbrüche

Während die Eigentumsdelikte rückläufig waren, stiegen die Internet-Straftaten deutlich an – so kann man die Kriminalstatistik 2021 in der Region kurz zusammenfassen.

Und: Es gab im Vorjahr keinen einzigen Mord, wie Katharina Gepp, Kriminaldienstreferentin vom Gänserndorfer Bezirkspolizeikommando, im NÖN-Gespräch bestätigt. Die Tragödie im März, bei der eine 29-jährige Neusiedlerin zuerst ihre vierjährige Tochter und dann sich selbst erschoss, ereignete sich nämlich in Eibesthal (Bezirk Mistelbach).

Wie sieht die Statistik nun konkret im Bezirk Gänserndorf aus? Die Zahl der Einbrüche in Keller, Kraftfahrzeuge, Wohnhäuser und Wohnungen ging im Vorjahr um bis zu 50 Prozent zurück, ebenso die Taschendiebstähle um 25 Prozent. Die Gründe hierfür: Erstens wegen der Corona-Pandemie und zweitens natürlich wegen der Präventionsarbeit der Polizei.

„Die Internet-Kriminalität wird auf jeden Fall bleiben."

Die Kehrseite der Medaille: Die Kriminellen erkannten offenbar verstärkt während der Lockdowns, dass man auch von zu Hause aus gut, aber illegal zu Geld kommt. So stieg im Vergleich zu 2020 der Anlagen-Betrug (Geld-Investitionen im Internet) von vier auf 19 Anzeigen, der Bestell-Betrug (Waren im Netz bestellen und nicht bezahlen) von 126 auf 181 und der Internet-Betrug (angebliche Firmen überreden Kunden, zu zahlen) von 149 auf 240 Fälle.

Gepp bringt das Problem auf den Punkt: „Die Internet-Kriminalität wird auf jeden Fall bleiben. Für die Täter ist diese viel einfacher – sie müssen nicht außer Haus gehen und die Gefahr, erwischt zu werden, ist wesentlich geringer.“

Die Zahl der Gewaltverbrechen im Privatbereich stieg im Vergleich zu 2020 um 13 Prozent. Dazu zählt alles – von der Ohrfeige bis zum Mord. Erhöht hat sich vor allem die Zahl bei Stalking und Nötigung innerhalb der Familie (von 144 auf 202 Anzeigen). Erfreulich wiederum ist die Aufklärungsquote der Polizei: Sie stieg um 4,5 Prozent auf nun 52,9 Prozent.

