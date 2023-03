3.628 Straftaten im Bezirk Gänserndorf: Kaum mehr als im Jahr 2019

Warum wurde nicht mit 2021 verglichen? Weil 2020 und 2021 die Corona-Jahre mit Lockdowns und Ausgangsbeschränkungen waren. Da waren die Kriminalitätszahlen im Keller und somit für einen statistischen Vergleich unbrauchbar. 2019 gab es 3.603 Straftaten im Bezirk, im Vorjahr waren es 3.628, ein Plus von 0,7 Prozent. Die Wohnhauseinbrüche blieben mit 69 so gut wie gleich. Auch die Zahl der Wohnungseinbrüche mit neun Fällen veränderte sich kaum.

Schon 99 Fälle von Cyberkriminalität

Dafür gingen die Fahrraddiebstähle von 169 auf 120 zurück. Begründung? „Schwer zusagen. Vielleicht, weil es jetzt mehr E-Bikes gibt und diese besser gesichert sind“, vermutet Gepp. Fix ist, dass sich die Kriminalität auf das Internet verlagert hat: „Das wird leider auch so bleiben. Nachdem die Tatorte vorwiegend im Ausland sind, ist die Aufklärung für uns natürlich ungleich schwieriger.“ Die Zahl der Cyberkriminalität stieg von 33 auf 99 Delikte: „Wobei wir schon 2020 und 2021 ein Plus verzeichneten.“

Positiv sei, dass die Kfz-Beschädigungen stark zurückgingen. Was die „Graffiti-Künstler“ betrifft, konnten zahlreiche Täter überführt werden. Auch bei der Aufklärung von Verbrechen gegen fremdes Vermögen war die Polizei erfolgreich – die Rate stieg um 2,2 Prozentpunkte.

Gleichbleibend war die Zahl der Suchtmittelkriminalität – ebenso die der Morde: Ein vollendeter Mord in Groß-Enzersdorf (Juni) und ein Mord durch unterlassene Hilfeleistung in Marchegg (März) scheinen in der Statistik 2022 auf.

