Ismael Zaider strahlt glücklich, endlich ist er dran mit der Impfung. Gern darf man ihn fotografieren, er reckt strahlend den Daumen hoch. Es geht schnell, einer nach dem anderen kommt dran, es tut nicht weh, im Nebenraum warten die Geimpften auf etwaige unerwünschte Nebenwirkungen, es gibt keine Zwischenfälle.

Doch bei der Nachschau in der Groß-Enzersdorfer Impfstraße sind nicht alle zufrieden. Vor allem sind Ärzte und Assistentinnen sauer. Denn in vier Wochen wird hier Schluss sein. „Wir haben ein E-Mail bekommen. Darin wird uns für den Einsatz gedankt, aber jetzt könne effizienter im Impfzentrum in Haringsse weitergeimpft werden“, so Barbara Pelikan, Praxis-Managerin der Ordination Spannbauer & Eder. Sie versteht die Welt nicht mehr. „Das waren sehr große Anstrengungen dahinter, diese Impfstraße zu organisieren.

Wir wurden bekniet und haben uns reingekniet. Ich habe oft nächtelang nicht geschlafen, Termine geplant, die Impfstoffe bestellt, die dann nicht gekommen sind, wieder umgeplant. Jetzt läuft es endlich und dann heißt es lapidar, wir werden nicht mehr gebraucht.“ Corinna Eder, die abwechselnd mit Kurt Spannbauer Impfdienst macht, versteht das Management nicht. „Jetzt, wo das Ganze eingespielt ist und wir auch noch weit mehr tun könnten, zieht man das Impfen vom niedergelassenen Bereich wieder ab, obwohl die Menschen das so am liebsten haben.“

Auch die Ärztekammer hatte protestiert und in einem offenen Brief an die Landesverantwortlichen gemeint. „Sind Sie ernsthaft der Überzeugung, dass 20 Zentren für ganz Niederösterreich für die Bevölkerung serviceorientierter sind als 700 wohnortnahe Ordinationen?“ Leerläufe seien jedenfalls nur durch mangelnden Impfstoff entstanden und keineswegs durch Schuld der Ärzte.

Mittlerweile haben sich auch die Apotheken zu Wort gemeldet und bieten ihre Dienste wohnortnah an.

Stadtchefin zeigt teilweise Verständnis

Bürgermeisterin Monika Obereigner-Sivec, die die Groß-Enzersdorfer Impfstraße unterstützt, versteht die Argumente des Landes nur zum Teil. Freilich, das Land habe große Hallen in Bundesbesitz ausgewählt, damit der Impfstoff zentral geliefert und gekühlt gelagert werden könne, wenn endlich mehr davon vorhanden sein werde. „Es ist natürlich mühsamer, die vielen Stellen, regionale Impfstraßen und Arztpraxen mit Impfstoff zu versorgen, als alles an einen Ort zu liefern.“

Hingegen müssen nun die Menschen ins entlegene Haringsee transportiert werden. Auch Personal zur Impfstoffverabreichung müsse dort noch gesucht werden. „Am besten wäre gewesen, man könnte beides laufen lassen. Eigentlich bin ich zuversichtlich, dass das wieder so kommen wird, die Eisschränke bleiben im Sachsengang stehen“, schließt Obereigner-Sivec.