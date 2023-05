Ganzes Marchfeld lud zum Genießen ein

Das Marchfeld – bekannt als Gemüselieferant und Kornkammer Österreichs – war am vergangenen Samstag von 10 bis 17 Uhr Schauplatz der Marchfelder Genusstour. Zehn Betriebe – Biohof Harbich in Aderklaa, Bäckerei Müller&Gartner in Groß-Enzersdorf, Adamah BioHof in Glinzendorf, Marchfelder Storchenbräu in Untersiebenbrunn, Bauernspeis Unger in Wagram, Biohof Bubenicek-Meiberger in Zwerndorf, Biohof Hansi in Oberweiden, Biospargel Brandenstein in Schönfeld, Biohof Hubicek in Breitensee und Marchfelder Bio-Sanddorn in Engelhartstetten – öffneten ihre Pforten und gewährten einen Blick hinter die Kulissen.

Geboten wurden kostenlose Betriebsführungen, spannende Informationen und ein umfangreiches Verkostungsangebot der Produkte. Das abwechslungsreiche Programm sorgte für zahlreiche Besucher im Marchfeld. Neben Einblicken in den Obst- und Gemüseanbau nahmen Besucher beispielsweise auch die Herstellung von Bier und Brot bzw. Gebäckwaren unter die Lupe.

„Die Marchfelder Genusstour zeigt nicht nur die Vielfalt an regionalen Erzeugnissen, sie holt auch die Personen, die hinter den Produkten stehen, vor den Vorhang“, so Landtagsabgeordneter René Lobner, Obmann der Region Marchfeld.

Das Event fand bereits zum vierten Mal statt. „Uns gelang 2023 wieder eine großartige Wiederholung der Marchfelder Genusstour. Die Besucherzahlen spiegeln das steigende Interesse an regionalen Produkten und deren Herstellung wider“, freut sich Johannes Pleil, Projektleiter der Weinviertel Tourismus GmbH.

Ziel der Genusstour ist es, Produzenten für Touristen zugänglich zu machen und einen Einblick in die tägliche Arbeit der Produzenten zu gewähren. Neben der regionalen Bevölkerung zeigte die Besucherstruktur auch zahlreiche Gäste aus der angrenzenden Bundeshauptstadt Wien.

