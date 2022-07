Sommerspiele Gänserndorf: Klassiker lockt

Werbung

Schlagkräftige Argumente im Sinne des Wortes und tiefsinnige Dialoge zweier unterschiedlicher Charaktere mit ihrer jeweiligen Gefolgschaft, die doch beide dasselbe wollen: Den Frieden in ihrem Dorf und dass es den Menschen gut geht.

In Regie und Bearbeitung von Oliver Timpe laufen Josef Krenn als schlagkräftiger Geistlicher und Florian Waczulik als sein hitzköpfiger Widersacher zur Hochform auf. Regisseur Timpe sprang in der Rolle des Jesus kurzfristig für den krankheitsbedingt ausgefallenen Norbert Redlich ein.

Klemens Theuretzbachner gibt den Mariolino, unsterblich verliebt in Gina (Sabine Redlich) – am Ende siegt die Liebe über gesellschaftlichen Schranken und Ideologien. Witz bewies Dechant Kazimierz Wiesyk, der zur Premiere in originaler Don-Camillo-Kleidung erschien. Mit dabei war natürlich auch auch Bürgermeister Stefan Flotz.

Für das kulinarische Verwöhnprogramm sorgte Bärenstub’n-Wirtin Petra Bruckmayer, die eigens für den Anlass kreierte Snackvariationen offerierte.

