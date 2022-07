Startschuss für Sommerspiele in Weikendorf

Werbung ÖVP Anzeige ideenreich niederösterreich. Sei dabei!

Die Premiere von „Charley’s Tante“ war ein voller Erfolg – und doch ist alles anders geworden. Der langjährige Intendant und Gründer der Laienbühne sowie nunmehrige Ehrenpräsident Herbert Pfeiffer hat an Stephan Wegschaider übergeben, der sich bei seinem Vorgänger bedankte und ihn als „Telefonjoker“ in Evidenz halten will. Nach Begrüßungsworten von Bürgermeister Johann Zimmermann eröffnete Landtagsabgeordneter René Lobner die Spiele.

Das Stück kann noch am 22., 23., 29. und 30. Juli (freitags und samstags) bzw. bei Schlechtwetter am 24. Juli besucht werden.

