Jubiläum: Weikendorfer Kunstraum polarisiert

Der Weikendorfer Kunstraum, das sind 60 Quadratmeter, die polarisieren: Laudatoren. deren Worten oft nur schwer zu folgen ist, ein ausstellender Künstler, der das obligatorische Pressefoto scheut, da er nicht will, dass seine Kunst kommerziell vermarktet wird. Oder die jüngste Ausstellung, bei der aus verschiedensten Weikendorfer Gärten Rasenstücke zusammengetragen und im Kunstraum zusammengefügt wurden. Dies führte dazu, dass aufgrund der notwendigen Bewässerung des „Objektes'“ die Luftfeuchte extrem anstieg und Jurymitglied Robert Hanel mehrmals täglich lüften musste.

Hanel war es auch, dem Bürgermeister Johann Zimmermann in seiner Rede ganz besonders dankte. Der Ortschef freut sich über die aktuelle, sehr originelle Ausstellung der beiden Künstler Robert Gabris und Theodor Moise: „Eine Ausstellung, die die Bevölkerung wie auch die Schulen gleichermaßen miteinbezieht“, so Zimmermann in seiner Rede.

Brigitte Kasper-Ager, selbst Jurymitglied, ging dann auf das 10-jährige Bestehen der „Weikendorfer Jury“ ein, die an die 20 Personen umfasst. Für Kasper-Ager ist der Kunstraum bis heute ein sehr spannendes Projekt, bei dem die ehrenamtlich agierenden Jurymitglieder aus etwa sechs Projekten eines auswählen, das dann ein halbes Jahr im Kunstraum zu sehen ist.

Heuer ist es die Ausstellung „Malbuch“, für die einmal im Monat die Türe zum Kunstraum geöffnet wird, um der Bevölkerung die Möglichkeit zu bieten, das Werk mitzugestalten. Es ist bereits die 20. Position, die die Jury ausgewählt hat.