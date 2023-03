Museumsdorf Niedersulz steht in den Startlöchern

Ab Karsamstag können Ausflugsfreudige im Weinviertler Museumsdorf Niedersulz wieder das dörfliche Leben vor 100 Jahren entdecken. Auf 22 Hektar lassen sich rund 80 Objekte aus zwei Jahrhunderten wie originalgetreu eingerichtete Bauern- und Kleinhäusler-Häuser, verschiedene Werkstätten von Handwerkerfamilien, Stadeln, zwei Kapellen, eine Greißlerei und eine Dorfschule erkunden. Die Gärten zeigen schon erste Frühlingsboten wie Tulpen und Vergissmeinnicht. Auch die Tiere am „Lebenden Bauernhof“ freuen sich wieder auf Besuch.

Schwerpunkt Frauenarbeit

Im neu eröffneten „Haus zum Ausprobieren“ steht allerhand Alltägliches zum Selbstversuch bereit, alles Arbeiten, die ausschließlich von den weiblichen Mitgliedern des Haushalts erledigt wurden. Wie stopft man Socken und Strümpfe? Wie schwer ist es, einen Brotlaib in den Backofen zu schieben? Wie fühlt es sich an, auf einer Stroh- oder Rosshaar-Matratze zu liegen? Und wie viel oder wenig Licht spendet eine Kerze oder eine Petroleumlampe? Das alles und einiges mehr können Besucher im Kellerstöckl aus Erdpreß selbst ausprobieren und so das Leben und Arbeiten in einem Weinviertler Kleinhäusler-Haus kennenlernen. Das „Haus zum Ausprobieren“ wird am 15. April, 14 Uhr eröffnet.

Auch im Vermittlungsprogramm „Alltag im Dorf – Wie war das damals?“ wird Frauenarbeit thematisiert. Thematisiert wird unter anderem das Schicksal der Tagelöhnerinnen, der Sonntagnachmittag einer Bäuerin, die mühselige Arbeit des Wäschewaschens und vieles mehr.

Am 26. Oktober schließt sich der Kreis mit der neuen Veranstaltung „Dörfliches Frauenleben“, die vor allem die Arbeit außerhalb von Heim und Kindern, nämlich in der Landwirtschaft und im Handwerk, sichtbar macht. In ebendiesen Bereichen war auch die Arbeit der Frauen unabdingbar und trug einen maßgeblichen Beitrag zum Erfolg bei, wenngleich sie zu damaligen Zeit nicht gesehen wurde und als selbstverständlich galt.

Schwerpunkt Nachhaltigkeit

Auch wenn der Begriff „Nachhaltigkeit“ anno dazumal noch keine Gebräuchlichkeit hatte, so war ein umsichtiger Umgang mit Ressourcen bereits vor 100 Jahren ein wichtiges Thema. Unter Recycling und Upcycling verstand man das stetige Reparieren von Dingen und damit verbundene Berufe. Regionale und saisonale Ernährung war eine Selbstverständlichkeit und notwendig, um das Auskommen zu sichern.

Ein sparsamer Umgang hat das Leben der Menschen begleitet und weggeworfen wurde nur, was gar nicht mehr verwendet werden konnte. Der ganze Mai steht im Rahmen von „Alltag im Dorf – wie war das damals?“ und dem „Museumsfrühling Niederösterreich“ unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit, wo verschiedene Lebensweisen von früher thematisiert werden.

Für Schulgruppen ab 10 Jahren wurde das Programm „Nachhaltigkeit anno dazumal – Warum gab es früher keine Mistkübel?“ entwickelt, das den sparsamen Umgang mit Ressourcen, Upcycling und Recycling anhand eines Rundgangs durch das Museumsdorf erläutert. Dauer: ca. 90 Minuten.

Lebendiges Dorfleben: Viel Programm für Groß und Klein

Beim traditionellen Pflanzenmarkt am 29. April können biologisch gezogene Raritäten aus dem Museumsdorf und der Region erworben werden. Stimmungsvoll wird es beim Kellergassenfest (am Sonntag mit Muttertagsfrühschoppen) am 13. und 14. Mai. Beim Kinderalltag anno dazumal am 4. Juni und dem Kinder- & Spielefest am 2. Juli stehen die jüngsten Besucher im Mittelpunkt.

In dieser Saison ist es erstmals möglich, laue Sommerabende in dörflichem Ambiente anno dazumal zu genießen: Jeden Mittwoch im Juli ist das Museumsdorf bis 21 Uhr geöffnet und auch das Dorfwirtshaus zum Jägerhaus mit seinem gemütlichen Gastgarten am Dorfplatz lädt zum längeren Verweilen ein.

Das Vermittlungsformat „Alltag im Dorf – Wie war das damals?“ lädt wieder jeden Samstag, Sonn- und Feiertag ab 13 Uhr in den Häusern, Höfen und Werkstätten des Museumsdorf zum aktiven Erleben ein. Altes Handwerk, traditionelle Bräuche und der arbeitsintensive Alltag werden thematisiert. Das Programm ist abwechslungsreich – Sattler, Schuster und Wagner demonstrieren alte Handwerkstechniken, Kulturvermittler erzählen beispielsweise von den Heiligen der Bauernfamilien, dem Arbeitsalltag der Tagelöhnerinnen oder der Hygiene anno dazumal. Arbeiten im Dorf, wie die Holzarbeit, das Wäschewaschen und der Schulunterricht werden vorgezeigt und können hautnah erlebt werden.

Mehr Infos zum unter www.museumsdorf.at

