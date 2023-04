Museumsdorf Niedersulz: Eintauchen in die Welt von damals

Wenn die Schokoladen-Osterhasendichte in den Geschäften seinen Höhepunkt erreicht, bedeutet das zweierlei – erstens: Das Osterfest steht vor der Tür, zweitens: Das Museumsdorf startet in eine neue Saison. Am 8. April, pünktlich für Ausflüge am Osterwochenende, öffnet das beliebte Ausflugsziel wieder seine Pforten.

An die 80 originalgetreu eingerichtete Häuser aus zwei Jahrhunderten, Werkstätten, zwei Kapellen, eine Greißlerei und eine Dorfschule verteilen sich auf dem 22 Hektar großen Areal. Der „lebende Bauernhof“ ist bei Kindern sehr beliebt und weckt bei Eltern Erinnerungen, wie es damals bei Oma und Opa noch war. Das Dorfwirtshaus hält bei der Rast Schmackhaftes für den kleinen und großen Hunger bereit.

Mit dem „Haus zum Ausprobieren“ bricht das Museumsdorf mit einem Tabu. Die Besucher dürfen im Kellerstöckl aus Erdpreß Hand anlegen und versuchen, einen Brotlaib in den Ofen zu schieben und Socken zu stopfen oder auf einer Stroh- oder Rosshaarmatratze probeliegen – und das im Licht einer Kerze oder einer Petroleumlampe. Am 15. April um 14 Uhr findet die Eröffnungsfeier statt.

Der Schwerpunkt im Jahresprogramm des Museumsdorfes liegt heuer auf dem „dörflichen Frauenleben“. Wissenschaftliche Leiterin Veronika Plöckinger-Walenta erklärt: „Wir beleuchten die Arbeit der Frauen unterschiedlicher sozialer Stellung außerhalb von Heim und Kindern. Ihre Tätigkeit in Landwirtschaft und Handwerk war unabdingbar, auch wenn es damals nicht gesehen wurde und als selbstverständlich galt.“

„Alltag im Dorf“ wieder als bewährter Fixpunkt

Den arbeitsintensiven Alltag der Dorfbevölkerung können Besucher bei der Reihe „Alltag im Dorf“ aktiv erleben. Die Themenbereiche sind so vielfältig wie das Arbeitsaufkommen zu jener Zeit war – von alten Handwerkstechniken, traditionellen Bräuchen bis hin zum Alltag der Tagelöhner oder auch der Hygiene vor Badezimmern mit fließendem Wasser. „Alltag im Dorf“ gibt es jeden Samstag, Sonntag und Feiertag ab 13 Uhr und ist im Preis für den Museumsbesuch inkludiert.

Ein umfangreiches Kinderprogramm und die schon traditionellen Veranstaltungen wie der Pflanzenmarkt (29. April), das Kellergassenfest (13. und 14. Mai) oder das Kinder- und Spielefest (2. Juli) sprechen die Vorlieben der Besucher aller Altersgruppen an.

Hunde sind gerne gesehen im Museumsdorf. „Es gibt so viele Wassernäpfe und Bänke zum Ausruhen“, so Plöckinger-Walenta. Einzig der lebende Bauernhof ist für den vierbeinigen Begleiter tabu. Weitere Informationen gibt’s natürlich im Internet unter www.museumsdorf.at.

