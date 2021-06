Das KUMST (Kulturzentrum Marchfeld-Strasshof) wird zur Musicalbühne: Am 8. Oktober feiert der Musicalherbst Marchfeld seine Premiere – und es steht ein waschechter Broadway-Klassiker auf dem Programm. „Der kleine Horrorladen“, das Kultmusical mit der Musik von Alan Menken (der unter anderem auch die Musik für z. B. Schöne und das Biest komponierte) und dem Text von Howard Ashman (Deutsch von Michael Kunze) wird im KUMST zur Aufführung gebracht.

Perfekt eingespieltes Team probt bereits

Der Strasshofer Musicaldarsteller und Intendant des Musicalherbsts Marchfeld, Christian Graf, freut sich, dass er für dieses Projekt ein motiviertes und perfekt eingespieltes Team aus Darstellern aus der Region und Wien zusammenstellen konnte. Die Proben unter der Leitung von Regisseurin Regina Schörg laufen bereits auf Hochtouren und das Organisationsteam arbeitet an den perfekten Rahmenbedingungen für das Stück.

KUMST-Besitzer Gerhard Kitzler, Graf und das gesamte Team des Musicalherbstes freuen sich auf dieses Highlight im Marchfeld und auf zahlreichen Besuch. Natürlich werden die Vorstellungen unter den dann vorherrschenden Hygienemaßnahmen abgehalten.

Zum Stück:

Der mittellose und vom Pech verfolgte Blumenhändler Seymour kommt unverhofft in den Besitz einer exotischen, fleischfressenden Pflanze, die ihm alle seine Wünsche und Träume zu erfüllen scheint. Erfolg, Reichtum und seine große Liebe, Audrey, sind in greifbarer Nähe. Seymour, der sein Glück kaum fassen kann, macht jedoch eine furchtbare Entdeckung. Als Gegenleistung will die Pflanze nur eines: Blut.

Der Kartenverkauf für die insgesamt fünf Vorstellungen (8., 9., 10., 16. und 17. Oktober) startet bereits am 26. Juni. Beginnzeiten: Freitag und Samstag, jeweils 19 Uhr, und Sonntag, 17 Uhr. Karten und weitere Informationen sind auf der Homepage www.musicalherbst-marchfeld.at erhältlich. Kontakt per E-Mail: willkommen@musicalherbst-marchfeld.at, Kartentelefon: 0681/842 52 108.