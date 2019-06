Am Freitag ging die Kundgebung zum 130-jährigen Geburtstag der ehemaligen Synagoge auf der Bahnstraße über die Bühne. Wie die NÖN berichtete, wurde diese von Fred Härting organisiert und von den Grünen unterstützt. Über 50 Personen fanden sich ein, um dem einstigen Bethaus, das die Gemeinde wegen Baufälligkeit abreißen will, zu gedenken.

Zahlreiche Redner appellierten in ihren Ansprachen an die Stadtregierung, das alte Gebäude zu erhalten, weil es sich um eine der letzten bestehenden Synagogen Österreichs handle. Gleichzeitig wurde der Wunsch geäußert, das Haus zu generalsanieren.

Grünen-Bezirkssprecherin Beate Kainz nach der Veranstaltung: „In Zeiten, in denen es strafbar geworden ist, Menschen vor dem Ertrinken zu retten, weil sie weder reich noch Europäer sind, und Hauskäufe aus religiösen Gründen abgelehnt werden, steht diese Synagoge symbolisch für eine Zeit, in der Menschen ebenfalls in Kategorien eingeteilt worden sind.“ Und weiter: „Aus Fehlern kann man lernen – dazu muss man sich ihrer allerdings bewusst sein.“

Bei der Nachbesprechung der Kundgebung im Lokal „Extremhirsch“ wurden bereits Pläne für die Folgeveranstaltung 2020 geschmiedet. Kainz: „Wir wollen diese Erinnerungskultur in Gänserndorf aufrecht erhalten, auch um für Menschenrechtsverletzungen in der Gegenwart zu sensibilisieren.“

Übrigens: Unter den Rednern befand sich der katholische Theologe Martin Jäggle, Präsident des Koordinierungsausschusses für christlich-jüdische Zusammenarbeit, der auch aus NÖN-Berichten zitierte.

Er betonte: „Die Zerstörungen jüdischer Kulturbauten durch das Nazi-Regime dürften in der Republik Österreich nicht weitergeführt werden.“ Was er nicht nachvollziehen kann: „Die Gemeinde sorgt für den Erhalt des Jüdischen Friedhofs in Gänserndorf. Warum setzt sie nicht auch für den Erhalt der ehemaligen Synagoge und des angrenzenden Rabbinerhauses ein?“ Für Jäggle, sei das einstige Bethaus „ein historisches, unwiederbringliches Dokument“.