Nach der Eröffnung der Gastronomie und der Kinos (die NÖN berichtete) kommt das Kulturleben auch langsam wieder in die Gänge. Das Ensemble „Oper@tee“ startete am Pfingstsonntag seine Auftrittsserie im KUMST (Kulturzentrum Marchfeld-Strasshof) mit dem Stück „Der gestiefelte Kater“ .

Weiter geht es am Freitag, dem 28., und Samstag, dem 29. Mai (jeweils um 19 Uhr), mit der Faust-Parodie „Fäustling und Margarethl“. Die Zauber-Märchenoper „Aladin und die Wunderlampe“ mit Musik von Nikolai Rimsky-Korsakov steht an den Sonntagen am 6. und am 13 Juni, ab 11 Uhr, auf dem Spielplan. Am 19. Juni ab 19 Uhr steht dann noch die Aufführung Operettenparodie „Die Wiener Zauberflöte“ auf dem Programm.

Wolfgang Amadeus Mozarts „Zauberflöte“ ist sicherlich das berühmteste Werk aus der Tradition des Wiener Volkstheaters. Weniger bekannt ist, dass kurz vor der Uraufführung seiner „Zauberflöte“ das Werk „Kaspar der Fagottist oder die Zauberzither“ von Joachim Perinet und Wenzel Müller uraufgeführt wurde, welches sich derselben Vorlagen bediente und ein großer Erfolg in Wien war. Das Ensemble verknüpft nun gewitzt die Geschichte beider „Zauberflöten“ in eigener Fassung und bedient sich hierbei frech beider Texte und Kompositionen – also eine echte „Wiener Zauberflöte“. „Als wir vor mehr als 14 Monaten für unsere Faust-Parodie „Fäustling und Margarethl“ probten, hätten wir uns wirklich nicht vorstellen können, dass wir so lange auf unsere Premiere warten müssen. Aber – wie heißt es so schön bei Wilhelm Busch? Erstens kommt es anders, zweitens als man denkt. So hoffen wir dennoch, 450 Tage später endlich wieder parodieren, spielen und singen zu können“, heißt es seitens des Ensembles.

Die Veranstaltungen finden natürlich unter Einhaltung der Corona-Richtlinien statt. „Glücklicherweise ist unser KUMST ja eine riesige Halle mit viel Platz, in der das Abstandhalten prima funktioniert, damit nichts anderes auf Sie überspringen kann als theatralischer Esprit“, so die Künstlerin Alice Waginger im NÖN-Telefonat. Auskünfte und Reservierungen online auf www.wieneroperette.at .