Marchegger Stadtchef kochte Bibergulasch

Ein Besucher des Gulasch-Festivals im slowakischen Vysoká pri Morave, einer Partnerstadt Marcheggs, staunte nicht schlecht: Beim Stand der Marchegger Teilnehmer, bei dem auch ÖVP-Bürgermeister Gernot Haupt mitkochte, wurde Bibergulasch angeboten.

Eigentlich ist der Biber streng geschützt, er hat aber in der heimischen Küche eine lange Tradition. „Einzelne Tiere dürfen aber nach Bescheid im Bereich der Hochwasserschutzdämme entnommen werden“, so Haupt in einer Stellungnahme zur NÖN.

Verkocht wurden neben den klassischen Fleischsorten und dem erwähnten Biberfleisch auch Straußenfleisch. Auf die Frage nach dem Geschmack von Biberfleisch antwortete Stadtchef Haupt: „Es erinnert stark an Wildschweinfleisch.“

Keine Nachrichten aus Gänserndorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.