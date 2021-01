Internationaler geht’s nicht: Ein Sammler aus Erlangen (Deutschland) hat bei einer luxemburgischen Internet-Auktion ein Telefonwertkarten-Puzzle mit einem Motiv einer Museumslokomotive aus Strasshof in Asien entdeckt. Eisenbahnfreund Günther Klebes aus dem fränkischen Erlangen ist auf dieses kuriose Fundstück gestoßen.

Konkret handelt es sich um mehrere Telefonwertkarten mit einem Nennwert von je 15 Yuan (rund 1,80 Euro), die zusammengesetzt die Museumslokomotive 310.23 aus dem Eisenbahnmuseum Heizhaus ergeben.

Der 72-jährige Sammler entdeckte dieses Unikat kürzlich bei einer luxemburgischen Internet-Auktion. Der Verkäufer selbst kommt auch aus Asien. Die Karten stammen aus dem Jahr 2012, als es in Deutschland und auch Österreich längst keine Motivkarten mehr zum Telefonieren gab. Klebes bot als einziger und ersteigerte die vier gebrauchten Karten für 2,50 Euro. Da war der eingeschriebene Luftpostbrief aus der Volksrepublik China teurer als der Inhalt. „Ich versuche, auch bei jedem Motiv auch herauszubekommen, wo es aufgenommen wurde“, erklärt Klebes.

Lokomotive wurde in Wiener Neustadt gebaut

Vergleichsbilder in seiner umfangreichen Bibliothek gibt es genügend. So fand er heraus, wo die Lokomotive derzeit beheimatet ist und konnte auch als Aufnahmeort Weißenkirchen (Wachau) im Mai 2011 eruieren. Die Lok selbst wurde 1912 in der Lokomotivfabrik Wiener Neustadt gebaut und an die österreichische Südbahn abgeliefert. Sie war dort jahrelang aus Schnellzuglokomotive im Einsatz. Es komme häufig vor, dass auf Briefmarken und Telefonkarten aus dem Ausland Bahnen sowie Lokomotiven europäischer oder amerikanischer Herkunft abgebildet seien, so Klebes.

Der 72-jährige Sammler präsentiert sein Buch mit Telefonwertkarten. privat

Wie aber kommt eine österreichische Lokomotive auf Wertkarten in China? „Die schauen sich im Internet um und verwenden Bilder, die ihnen gefallen. Lizenzen oder Urheberrechte der Fotografen spielen keine Rolle“, erklärt er. Es werde nicht nur in China so verfahren. Auch in anderen Ländern würden sich die Herausgeber gerne einfach im Internet bedienen.

Der 72-jährige Erlanger sammelt „alles, was mit der Bahn zu tun hat“. Bei ihm zu Hause stehen Modelle und historische Uniformmützen neben selbst geschossenen Fotos und Alben mit Telefonkarten und Briefmarken. Daneben arbeitete der Schulbusfahrer und dreifache Vater ehrenamtlich bei der Bahnhofsmission und reist gerne – natürlich mit der Bahn.