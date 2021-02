Am Freitag erfolgte die offizielle Eröffnung der neuen Filiale in der Gänserndorfer Bahnstraße 15 – aufgrund der grassierenden Pandemie wurde von einer größeren Feier abgesehen.

„Mit der neuen Geschäftsstelle Gänserndorf haben wir auf diese Entwicklung reagiert und können den Beschäftigten in der Land- und Forstwirtschaft damit auch in Zukunft eine flächendeckende und regionale Betreuung garantieren“, unterstrich NÖ Landarbeiterkammer-Präsident Andreas Freistetter.

Auch Gänserndorfs ÖVP-Bürgermeister René Lobner freute sich über die zusätzliche Ansprechstelle für Arbeitnehmer und meinte scherzhaft: „Die letzte Eröffnung liegt wegen Corona schon lange zurück. Hoffentlich schaffe ich es überhaupt noch, ein Band durchzuschneiden, ohne mich gröber zu verletzen.“ Mit Jahresbeginn 2021 nahm LAK-Geschäftsstellenleiterin Martina Münzker – sie kommt aus Ebenthal – bereits den Bürobetrieb in Gänserndorf auf.

„Beackert“ wird vom neuen Standort aus ab sofort nicht nur das komplette Marchfeld, auch Teile des Bezirks Bruck/Leitha und der gesamte Bezirk Mödling werden vom neuen Standort aus betreut.

Der Raum Gänserndorf zählt aufgrund seiner regen landwirtschaftlichen Tätigkeit zu den mitgliederstärksten Regionen für die Landarbeiterkammer im ganzen Bundesland – ein Grund mehr für die Eröffnung eines eigenen Standorts in der Bezirkshauptstadt.