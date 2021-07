Im Zuge der Landesausstellung im nächsten Jahr, die im Marchfeld über die Bühne gehen wird, wird es an zehn Standorten in zehn Gemeinden Informationsstände mit allerhand Infomaterialen geben. Diese kleinen Bauwerke sind aus Holz, es gibt auch eine Bank, damit sich die Besucher in aller Ruhe die Folder über die Region ansehen können.

„Die Verträge zu diesem Projekt, das von der Leader-Region gefördert wird, haben wir in der Gemeinderatssitzung beschlossen“, berichtet Stadtchef René Lobner (ÖVP), dass natürlich auch in der Bezirkshauptstadt ein solcher Infostand zu finden sein wird. Diese werden übrigens den klingenden Namen „Welcome Center“ bekommen. In der Sitzung freuten sich die Grünen ebenfalls über diese Errungenschaft, obgleich die Stadtgemeinde dafür in die Tasche greifen muss.

Das „Welcome Center“ wird im Bereich vor dem Rathaus zu finden sein. Ein zentraler Platz, an dem immerhin auch ein Radweg vorbeiführe, wie Lobner erzählt. Wichtig ist ihm, dass das „Welcome Center“ eine nachhaltige Sache ist. Denn: Diese Infostände bleiben den Gemeinden nach der Landesausstellung 2022 erhalten.